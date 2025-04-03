Karabük'te tır ile otomobil çarpıştı! Feci kazada aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı

Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi. Kaza sonucu aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Karabük'te yaşanan feci kazadan acı haber geldi. Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı otomobil Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.



AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ VEFAT ETTİ

Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üç kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.