Karabük'te yıldırımdan çıkan yangın kontrol altına alındı 

09 Temmuz 2024 18:36 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 18:39

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu bir orman yangını meydana geldi.

Yangın, Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü arasındaki ormanda, saat 08.00 civarında başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Yangını kontrol altına almak için 16 arazöz, 4 su ikmal tankı ve 2 dozer ile 124 kişilik bir ekip çalışmalara katıldı. Ayrıca yangına havadan müdahale etmek üzere bir yangın söndürme helikopteri de yola çıktı.

MSB'DEN YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopterle destek verdi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Soğanlı bölgesinde çıkan orman yangınına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile destek sağlıyoruz," ifadelerine yer verildi.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ""Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması." diye konuştu.

Yangın 4 saat sonra kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise ekipler tarafından sürdürülüyor.