Karadeniz Sahil Yolu 19 saat sonra ulaşıma açıldı: Tünele giren araç çıkmadı!

08 Aralık 2024 22:55 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 00:07

Artvin Arhavi'deki heyelan sonrası yol 19 saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlendi. Artvin Valisi Turan Ergün heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına ilişkin, "Bir aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük. Eğer araç buradaysa yolun açtığımız kısmında çıkmasını yüzde yüz bekliyorduk ancak herhangi bir araç çıkmadı" dedi.

Artvin’in Arhavi ilçesinde gece 03.15 sıralarında yaşanan heyelan sonrası ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu 19 saat süren çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışma başlatıldı.

19 SAAT SONRA AÇILABİLDİ

Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek yol 19 saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, heyelanın meydana geldiği mevkide gazetecilere, sabah 03.15 civarında Rize-Artvin il sınırında, Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini anımsattı.

Heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığını belirten Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası bir yol zaten bu yol, biliyorsunuz. Öncelikle Artvin Valiliğimizin yanında olan Rize ve Trabzon valilerimize teşekkür etmek istiyorum, uyumlu, koordineli yönlendirme ve birlikte çalışma yürüttüğümüzden dolayı. Bunun yanında özellikle Karayolları 10. Bölge Müdürümüz burada, onun koordinesinde Karayollarının ekipleri, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız da zaten ilk olayı duyduğumuzda beraber geldik. AFAD İl Müdürümüz, Sahil Güvenlik bunun yanında bütün arama kurtarma birliklerimiz, timlerimiz, sağlık birimlerimiz, ilçe kaymakamımız, ilçe belediye başkanımız o zamandan bu yana bu çalışmaları yürütmek için hep birlikte burada mücadele veriyoruz ve sizler de buna şahitsiniz."

"ARACIN ÇIKIŞ KAYDI YOK"

Çevre illerdeki kolluk kuvvetlerimizle de görüşerek bilgi alışverişinde bulunduk. Biz burada bir aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük. Eğer araç buradaysa yolun açtığımız kısmında çıkmasını yüzde yüz bekliyorduk ancak herhangi bir araç çıkmadı. Eğer burada toprak altındaysa bu da bir ihtimal. Arkadaşlarımız durmaksızın yarın da çalışmalarına devam edecek. Erzincan'dan, Rize'den, Ankara'dan burası ile ilgili teknik cihazlarla birlikte öncelikle yolun denizle yol kısmındaki bölgesi ile ilgili alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz toprak altında bir araç kalmış gibi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Bölgede çalışmalar sürüyor.