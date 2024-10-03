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Karadeniz sahilinde korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ekim 2024 22:43 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 22:46

Karadeniz sahili kırmızıya büründü. Bartın'da günlerdir süren yağış sonrası durumun ciddiyeti ortaya çıktı. Dev dalgalarla sahil çöplerle doldu. Ekipler temizlemek için harekete geçti.

Bartın İnkumu'ndaki sahilin halini görenler şaşkınlık yaşadı. Birkaç gündür devam eder yağışlı hava sonrası Karadeniz'in çöpleri dalgalarla sahile taşındı. İçlerinde tıbbi atıkların da bulunduğu tehlike içeren çöplerin de olması dikkatlerden kaçmadı. Karadeniz adeta kırmızıya döndü.

Çamurlu akan Bartın Irmağı'nın döküldüğü bölgede denizin rengindeki değişim rahatsızlık oluşturdu. Dalgaların Bartın'ın İnkumu beldesindeki sahile taşıdığı çöpler arasında evsel atıklar, ağaç odun, metal atıklar, plastik, metal kap ve bidonların yanı sıra tıbbi atıkların da yer alması dikkat çekti.

Karadeniz sahilinde korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti - 1. Resim

Korkutan görüntülere neden olan sahilde Bartın Belediye personeli tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı. Tırmıklarla belli yerlere toplanan atık ve çöpler, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek, çöplüğe götürülüyor.

Karadeniz sahilinde korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti - 2. Resim

KARADENİZ COŞTU RENGİ DEĞİŞTİ

Fırtına ve yağışlı havada coşan Karadeniz, havanın normale dönmesi üzerine duruldu. Bartın'da günlerdir etkisini sürdüren yağışın ardından Bartın Irmağı, çamurlu bir şekilde akmaya devam ederken, ırmağın denize döküldüğü bölgede suyun rengi maviden kırmızı renge dönüştü.

Sabah saatlerinde sadece Karadeniz ve ırmağın buluştuğu noktada görülen kırmızılık, gün içerisinde daha da geniş alana yayıldı.

Karadeniz sahilinde korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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