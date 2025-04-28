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 | Murat Makas

Karadeniz ve Marmara'da poyraz alarmı: 4 metrelik dalgalar oluştu

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz etkili oldu. Sahillerde büyük dalgalar oluşurken rüzgarın hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 17:19

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Tekirdağ kıyılarında dünden itibaren etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle rüzgarın hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaştı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısının ardından, Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle sahillerde büyük dalgalar oluştu. Saatte 75 kilometre hıza kadar çıkması beklenen poyraz Karadeniz’de dalga boyunu yer yer 4 metreye kadar yükseltti.

Karadeniz ve Marmara'da poyraz alarmı: 4 metrelik dalgalar oluştu

DEV DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

Dev dalgalar sahili döverken, bölgedeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler ise Tekirdağ açıklarında demirleyerek fırtınanın dinmesini beklemeye başladı.

Karadeniz ve Marmara'da poyraz alarmı: 4 metrelik dalgalar oluştu

Öte yandan, Tekirdağ'ın sahil bölgelerinde dalgaların kıyıya vurduğu, vatandaşların sahil yürüyüşlerinden uzak durduğu gözlendi. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Rüzgarın etkisinin önümüzdeki günlerde kademeli olarak azalması bekleniyor.

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