Karadeniz'de görülen köpük görünümlü tabaka ürküttü

16 Haziran 2024 20:11 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:17

Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında denizde oluşan köpük görünümündeki tabaka, geniş alanda etkili oluyor. İlçede dün etkisini gösteren yağmurun ardından sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde köpük görünümünde tabaka oluştu.

ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLUYOR

Düzce Valiliğinin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı. Su üzerindeki tabakanın hava sıcaklıklarındaki ani değişime bağlı olarak oluştuğu değerlendiriliyor. Sahil şeridindeki tabaka havadan görüntülendi.