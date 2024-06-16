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Karadeniz'de görülen köpük görünümlü tabaka ürküttü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Haziran 2024 20:11 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:17

Batı Karadeniz'in Akçakoca sahillerinde görülen köpük görünümlü tabaka bölge halkını ürküttü.

 Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında denizde oluşan köpük görünümündeki tabaka, geniş alanda etkili oluyor. İlçede dün etkisini gösteren yağmurun ardından sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde köpük görünümünde tabaka oluştu.

Karadeniz'de görülen köpük görünümlü tabaka ürküttü - 1. Resim

ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLUYOR

Düzce Valiliğinin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı. Su üzerindeki tabakanın hava sıcaklıklarındaki ani değişime bağlı olarak oluştuğu değerlendiriliyor. Sahil şeridindeki tabaka havadan görüntülendi.

Karadeniz'de görülen köpük görünümlü tabaka ürküttü - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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