Karadeniz'de şüpheli cisim tedirgin etti! Ekipler harekete geçti, Rusları ilgilendiriyor

04 May 2024 16:37 - Güncelleme : 04 May 2024 16:41

Türkiye'nin birçok şehrinde görülen cisim şimdi de İstanbul'da!

Türkiye'nin birçok şehrinde görülen cisim şimdi de İstanbul'da!

Türkiye'nin birçok ilinde gökyüzünde görülen ve "takım elbise giymiş" insana benzetilen tanımlanamayan cisim sonrası bu kez gözler Karadeniz'e çevrildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Karadeniz'in Bartın ilçesi Amasra sahillerinde görülen ve mayın yada benzeri patlayıcı madde sanılan cisim sahil güvenlik ekiplerimi alarma geçirdi. Yapılan incelemelerde şüpheli cismin, Rus yapımı mermi ya da roket motoru olduğu tahmin ediliyor.

Bartın’ın Amasra ilçesi Akkonak koyunda denizde şüpheli bir cisim gören vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonu ile cismi görüntüleyen vatandaşlar, mayın olabileceğini düşünerek sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

ROKET İHTİMALİ VAR

Amasra Sahil Güvenlik Grup komutanlığı ekipleri, cismin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Rusça yazıların bulunduğu belirlenen cismin patlayıcı bir madde olmadığı belirlendi. Ardından Sahil güvenlik ekipleri tarafından detaylı incelenmek üzere cisim denizden çıkartıldı.

Yapılan ilk araştırma ve incelemelerde cismin Rus yapımı mermi yada roket motoru roket motoru olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Şüpheli cismin ne olduğu ise yapılacak detaylı araştırmanın ardından netleşeceği belirtildi.