Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Karaduman suç örgütüne baskın! "Tefecilik, yağma, tehdit ve dolandırıcılık"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ‘Örgütlü Tefecilik, Yağma, Tehdit ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından şüpheli bulunan İbrahim Karaduman'ın çete lideri olduğu suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Karaduman suç örgütüne baskın!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 17:08

Anadolu yakasında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı.

İBRAHİM KARADUMAN'IN LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI SUÖ ÖRGÜTÜNE BASKIN

İbrahim Karaduman’ın yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin çeşitli evraklara el konuldu.

Karaduman suç örgütüne baskın! "Tefecilik, yağma, tehdit ve dolandırıcılık"

"TEFECİLİK, YAĞMA, TEHDİT VE DOLANDIRICILIK"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, ‘Örgütlü , , ve Nitelikli suçlarına konu olan mal varlıkları hakkında tedbir kararı verilmiştir’ ifadeleri kullanıldı.

İnternetten tanışıp erkekleri ağlarına böyle düşürüyorlar! 'Çat çat' dolandırıcılar enselendi
Saraçlar suç örgütüne darbe: 23 tutuklama
ETİKETLER
#istanbul
#dolandırıcılık
#tehdit
#gözaltı
#tefecilik
#suç örgütü
#yağma
#Gündem
