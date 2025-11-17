Karaduman suç örgütüne baskın! "Tefecilik, yağma, tehdit ve dolandırıcılık"

Kategoriler
İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı.
İbrahim Karaduman’ın yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin çeşitli evraklara el konuldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, ‘Örgütlü Tefecilik, Yağma, Tehdit ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına konu olan mal varlıkları hakkında tedbir kararı verilmiştir’ ifadeleri kullanıldı.