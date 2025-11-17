Karaduman suç örgütüne baskın! "Tefecilik, yağma, tehdit ve dolandırıcılık"

İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı.

İBRAHİM KARADUMAN'IN LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI SUÖ ÖRGÜTÜNE BASKIN

İbrahim Karaduman’ın yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin çeşitli evraklara el konuldu.

"TEFECİLİK, YAĞMA, TEHDİT VE DOLANDIRICILIK"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, ‘Örgütlü Tefecilik, Yağma, Tehdit ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına konu olan mal varlıkları hakkında tedbir kararı verilmiştir’ ifadeleri kullanıldı.