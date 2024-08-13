Karaman'da bir genç Instagram açıldı diye lokma dağıttı 

13 Ağustos 2024 22:01 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 22:04

Dünyada görülen en nadir alerji! Patlıcanın bir lokması bile ölümle burun buruna getiriyor

Dünyada görülen en nadir alerji! Patlıcanın bir lokması bile ölümle burun buruna getiriyor

Instagram'ın 8 günlük erişim engelinin kalkması sonrası sözünü tutan genç girişimci, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 500 kişilik lokma tatlısı dağıttı.

Türkiye genelinde 2 Ağustos'ta erişimi durdurulan Instagram, 8 gün süresince kapalı kaldı ve bu süreç, birçok e-ticaret işletmecisini olumsuz etkiledi. Karaman'da e-ticaretle uğraşan 20 yaşındaki Mustafa Emirhan Pirgon da planladığı reklam kampanyalarının askıya alınması nedeniyle bu durumdan zarar gördü.

LOKMA SÖZÜ VERMİŞTİ!

"Instagram yeniden açılırsa lokma tatlısı dağıtacağım" şeklinde söz veren genç girişimci, platformun tekrar erişime açılmasıyla birlikte akşam saatlerinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 500 kişilik lokma tatlısı döktürerek vatandaşlara ikram etti. "Instagram'ın şerefine" mesajını LED ekranda gören vatandaşlar, lokmanın Instagram'a adandığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"E-TİCARET İLE UĞRAŞIYORUM"

Instagram'ın açılması üzerine lokma tatlısı dağıtan Mustafa Emirhan Pirgon, “Instagram açıldığı için, Instagram'ın hayrına lokma dağıtıyorum. Ben aktif olarak Instagram üzerinden e-ticaretle uğraşıyorum ve düzenli olarak Instagram'a reklam veriyoruz. Gelen erişim engeliyle birlikte reklamlarımız durduruldu. Erişim engelinin kaldırılması sonrası lokma dağıtmak istedim. Instagram üzerinden birçok küçük ve büyük işletme, influencerlar dahil olmak üzere ekmek yiyor. Aslında buradaki pazar büyük bir pazar. Instagram'ın 8 gün boyunca kapalı kalması ekonomik anlamda da epey etki oluşturdu. Bu kapanıştan biz de olumsuz etkilendik ve Instagram açılırsa lokma dağıtacağım demiştim. Şu an 500 kişilik lokma dağıtıyoruz” dedi.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Instagram'ın açılışı için lokma yaparak hayatında bir ilki yaşadığını belirten lokmacı Murat Gülcemal, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Normalde ben cenazede, şenlikte, düğünde lokma yaparım. İlk başta Instagram için lokma teklifi gelince tuhaf geldi ve ciddi mi söylüyor diye düşündüm. Baktım, iş ciddiye bindi; gerçekten Instagram içinmiş, şaşırdım. Yaptıran arkadaşa hayırlı olsun" dedi.