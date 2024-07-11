Karaman'da kadın cinayeti! Seher İşler eski sevgilisi tarafından öldürdü

11 Temmuz 2024 13:31 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:49

Karaman'da sabah saatlerinde yaşanan olayda; 31 yaşındaki Y.T. alkollü olarak eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) evine geldi.

BALKONDAN ZORLA GİRDİ

Y.T. çaldığı kapı açılmayınca eve balkondan zorla girdi. Evde Seher İşler ile M.T.'yi gördü. Bunun üzerine Y.T. ile M.T. arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada Y.T., üzerindeki bıçakla önce M.T.'ye, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler'e saldırdı. Bağrışmaları duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

SEHER İŞLER TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaralı Seher İşler ile M.T.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Seher İşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.T. tedavi altına alındı.

KATİL ZANLISI GÖZLATINA ALINDI

Polis, olayı gerçekleştiren Y.T.'yi evde gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı evde çalışma yaptı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.