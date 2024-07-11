Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Karaman'da kadın cinayeti! Seher İşler eski sevgilisi tarafından öldürdü

Karaman'da kadın cinayeti! Seher İşler eski sevgilisi tarafından öldürdü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 13:31 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:49
Karaman&#039;da kadın cinayeti! Seher İşler eski sevgilisi tarafından öldürdü

Karaman'da eski sevgilisinin evine zorla giren adam, dehşet saçtı. Genç kadını başka bir erkekle görünce bıçak darbelerini peş peşe indirdi. Bıçaklanan Seher İşler hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ise yaralandı.

Karaman'da sabah saatlerinde yaşanan olayda; 31 yaşındaki Y.T. alkollü olarak eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) evine geldi.

BALKONDAN ZORLA GİRDİ

Y.T. çaldığı kapı açılmayınca eve balkondan zorla girdi. Evde Seher İşler ile M.T.'yi gördü. Bunun üzerine Y.T. ile M.T. arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada Y.T., üzerindeki bıçakla önce M.T.'ye, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler'e saldırdı. Bağrışmaları duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Karaman'da kadın cinayeti! Seher İşler eski sevgilisi tarafından öldürdü - 1. Resim

SEHER İŞLER TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaralı Seher İşler ile M.T.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Seher İşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.T. tedavi altına alındı.

Karaman'da kadın cinayeti! Seher İşler eski sevgilisi tarafından öldürdü - 2. Resim

KATİL ZANLISI GÖZLATINA ALINDI

Polis, olayı gerçekleştiren Y.T.'yi evde gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı evde çalışma yaptı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...