Karaman'da şaşkına çeviren olay! Ev sahibine kızdı evi yaktı

10 Haziran 2024 17:21 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:32

Kiracısına öyle bir şey yaptı ki! Marmaris'te şaşkına çeviren olay!

Kiracısına öyle bir şey yaptı ki! Marmaris'te şaşkına çeviren olay!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Her şey değişiyor, farklı ödemeler olacak

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Her şey değişiyor, farklı ödemeler olacak

Karaman'da evden çıkması istenen kiracı çileden çıktı.

Siyahser Mahallesinde İ.Y.'ye ait evde kiracı olarak oturan B.S. isimli kadın, ev sahibinin evi boşalt demesine sinirlenerek oturduğu evi ateşe verdi.

Kısa sürede alevlere teslim olan evi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken yangın, itfaiye ekiplerince üst kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında kiracı B.S.'nin oturduğu ev, eşyaları ile birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

"EVİ BOŞALT DEDİĞİMİZ İÇİN EVİ ATEŞE VERMİŞ"

Ev sahibi İ.Y.'nin eşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kalender diye burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Su borusu patladı diye bizi aradı. Biz de üst kattaki kiracı ile birlikte yaptır deyince ben para filan vermem dedi. Daha sonra tamam biz yaptırırız, sen evden çık deyince de bize evi boşalt dediniz diye evi ateşe vermiş.” diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren kiracı B.S. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.