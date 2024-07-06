Karasu'da boğulma vakasına giden cankurtaranlar suda ters döndü!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 19:35 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 19:36
Sakarya'da plajda boğulduğu fark edilen kişilere yardıma giden cankurtaran ekipleri jet ski ile kaza geçirerek suda ters yüz oldu.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde boğulma vakasına çıkan cankurtaranlar jet ski ile kaza yaptı. Boğulanlar ve cankurtaranların yardımına bölgedekiler koştu.
Olay, Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, suda boğulma vakası alan cankurtaranlar bölgeye doğru hareket etti. Jet ski ile boğulma vakasına doğru giden cankurtaran kontrolündeki jet ski bir anda ters döndü.
İKİ CANKURTARAN YARALANDI
Olay esnasında iki cankurtaran yaralandı. Ardından diğer cankurtaranlar tarafından, yaralanan ekip arkadaşları ve boğulma tehlikesi geçiren kişiler kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan cankurtaranlar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı