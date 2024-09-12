Karayolu savaş alanına döndü! Otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

12 Eylül 2024 05:55 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 05:57

Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti!

Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti!

Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında saat 02.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi. Feci kazada yola savrulan yaralılara ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

SERVİS ARACININ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Tedbir amaçlı kazanın yaşandığı şerit trafiğe kapatılırken, yaralanan 13 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü olduğu ileri sürülen ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Cumali Ekici'nin cenazesi ise uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazede yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayda polis ekipleri hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.