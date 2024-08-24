Karayolunda can pazarı! Virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

24 Ağustos 2024 04:35 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 05:22

Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü Isparta- Antalya karayolunda saat 02.15 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Isparta'dan Antalya'ya şoför, muavin ve 35 yolcusuyla toplam 37 kişi olarak seyir halinde olan yolcu otobüsü Elsazı köyü yakınlarında virajı alamayıp devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 13 yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.