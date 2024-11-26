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Karayolunda yoğun kar yağışı! Sürücüler ilerlemekte zorlandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Kasım 2024 01:32 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 01:51
Karayolunda yoğun kar yağışı! Sürücüler ilerlemekte zorlandı

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunun Çankırı güzergahında yoğun kar yağışı etkili oldu. Sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunun Çankırı​ güzergahında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle yollar kayganlaşırken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ise sürüyor. Trafik ekipleri, sürücüleri yavaş ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Karayolunda yoğun kar yağışı! Sürücüler ilerlemekte zorlandı - 1. Resim

METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA

Meteorolojiden gelen verilere göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.

Karayolunda yoğun kar yağışı! Sürücüler ilerlemekte zorlandı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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