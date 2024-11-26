Karayolunda yoğun kar yağışı! Sürücüler ilerlemekte zorlandı

26 Kasım 2024 01:32 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 01:51

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunun Çankırı güzergahında yoğun kar yağışı etkili oldu. Sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorlandı.

Yoğun kar yağışında mahsur kalan 4 çoban ve bin koyun böyle kurtarıldı

Yoğun kar yağışında mahsur kalan 4 çoban ve bin koyun böyle kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunun Çankırı​ güzergahında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle yollar kayganlaşırken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ise sürüyor. Trafik ekipleri, sürücüleri yavaş ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA

Meteorolojiden gelen verilere göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.