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Karayolundaki heyelan anı kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ekim 2024 01:14 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 01:19

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Plajlar mevkisinde bulunan taş duvarlar yıkıldı. Duvarın çökme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde daha önce yaşanan heyelanlara karşı inşa edilen taş duvarlar, son yaşanan yoğun yağışların ardından tekrar heyelan meydana gelmesiyle hasar gördü. Yıkılan duvarlardan kopan büyük kaya parçaları, yol üzerine inerek tehlike oluşturdu.

 Yaşanan bu durum üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Karayolundaki heyelan anı kamerada - 1. Resim

Heyelanın yaşandığı bölgeye bariyerler konularak kaya parçalarının kara yoluna inmesi engellendi. İlçeye giriş istikametinde ise trafiğin kontrollü şekilde alternatif güzergahlardan devam etmesi sağlandı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken ve güvenliği sağlamak için yoğun önlemler aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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