Kardeşlerin arazi kavgasında kan aktı! Ağabeyini kurşuna dizerek öldürdü

11 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:34

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında arazi yüzünden başlayan tartışmada silahlar konuştu. Çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'TEN KARDEŞİNİN YANINA GİTTİ

Suruç ilçesine bağlı kırsal Yukarı Ataklar Mahallesi'nde yaşanan olaya göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki inşaat işçisi Yılmaz D., Suruç’a giderek aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşi Mehmet D. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

VÜCUDUNA 14 MERMİ İSABET ETTİ

İddiaya göre, kavga sırasında Mehmet D. tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey Deniz D., olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS KATİL ZANLISININ PEŞİNDE

Küçük kardeş olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Mahalleye giden jandarma ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kardeşlerin paylaşamadıkları için kavga ettiği arazinin ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.