Kare kare infaz! Önce çerezini yedi, sonra kurşun yağdırdı

01 Kasım 2024 14:26 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:45

Burdur'da yaşanan korkunç vahşet saniye saniye kameralara yansıdı. Burdur'da alkollü bir restoranda aralarında husumet bulunan iki kişi karşılaşınca biri yanında bulunan silahla diğerine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, infaz anları dehşete düşürdü.

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Burdur'da korkunç bir cinayet yaşandı. Aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete ile Ramazan U. alkollü bir restoranda karşılaştı. Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkarıp Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.