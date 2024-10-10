Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

10 Ekim 2024 08:36 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 08:52

Trabzon'da bir hasta şiddetli karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye gitti. Muayeneler sonucu karnında 26 kilogramlık kitle olduğunu öğrenen hasta büyük bir şok yaşadı. Hemen ameliyata alınan hastanın operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı.

Şiddetli karın ağrısı ve yürüme problemi yaşayan 64 yaşındaki H.O Trabzon​'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan muayeneler sonucunda hastanın karnında 26 kilogramlık bir tümör tespit edildi. Hasta için hemen ameliyata karar verildi.

TÜMÖR BAŞARILI BİR OPERASYONLA ALINDI

64 yaşındaki hastanın karnındaki 26 kiloluk tümör başarılı bir operasyonla alındı. Operasyonu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş ekibi gerçekleştirdi.

"MESLEK HAYATIMIN EN BÜYÜK TÜMÖRÜ"

Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanın 55x60 santimetrelik tümorünün yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla alındığını belirterek "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat​ ettim. Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbiren yoğun bakıma alındı" dedi.