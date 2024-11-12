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Karısını başka bir adamla basan koca sinirden çılgına döndü! Silahla evi bastı sonrası korkunç

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Kasım 2024 16:39 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:53

İstanbul Esenyurt’ta 8 yıllık eşini evde başkasıyla yakalayan adam sinirden çılgına döndü. Silahla evi basan adam, balkondan atlayan adamı görünce daha da sinirlendi. O anlar öfkeli koca tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

İstanbul Esenyurt’ta 8 yıllık eşinin evde Suat A. ile olduğunu iddia eden adam silahla evi bastı. Kapıya defalarca vuran adam, tekmelerle saldırmaya başladı. Kapının dakikalar sonra açılması üzerine deliye dönen adam eve girdi. 

HAYATINI KAYBETTİ 

Tüm odaları kontrol eden adam balkondan aşağıya baktığında Suat A.'nın yerde can çekiştiğini gördü. Eşine dönen adam, 'Bak seninki yerde can çekişiyor' dese de kadın durumu inkar etti. Bu sırada dehşet anlarını saniye saniye kaydeden adam o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.  Karısını başka bir adamla basan koca çılgına döndü! Silahla evi bastı sonrası korkunç - 1. Resim

İKİSİ DE CEZAEVİNE GİRDİ

Balkondan atlayan adam hayatını kaybederken Nevin B.- Cuma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com

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