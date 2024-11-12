Karısını başka bir adamla basan koca sinirden çılgına döndü! Silahla evi bastı sonrası korkunç

12 Kasım 2024 16:39 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:53

İstanbul Esenyurt’ta 8 yıllık eşini evde başkasıyla yakalayan adam sinirden çılgına döndü. Silahla evi basan adam, balkondan atlayan adamı görünce daha da sinirlendi. O anlar öfkeli koca tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Temizlikçi kadına cinsel saldırı ve şantaj! Çıplak görüntülerini çekip eşine göndermekle tehdit etti

Temizlikçi kadına cinsel saldırı ve şantaj! Çıplak görüntülerini çekip eşine göndermekle tehdit etti

İstanbul Esenyurt’ta 8 yıllık eşinin evde Suat A. ile olduğunu iddia eden adam silahla evi bastı. Kapıya defalarca vuran adam, tekmelerle saldırmaya başladı. Kapının dakikalar sonra açılması üzerine deliye dönen adam eve girdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Tüm odaları kontrol eden adam balkondan aşağıya baktığında Suat A.'nın yerde can çekiştiğini gördü. Eşine dönen adam, 'Bak seninki yerde can çekişiyor' dese de kadın durumu inkar etti. Bu sırada dehşet anlarını saniye saniye kaydeden adam o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İKİSİ DE CEZAEVİNE GİRDİ

Balkondan atlayan adam hayatını kaybederken Nevin B.- Cuma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.