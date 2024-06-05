Karısını öldürüp çuvalla çöpe attı! Her şeyi itiraf etti

05 Haziran 2024 12:29 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:45

Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Abdo M. isimli şahıs, boşanma konusu yüzünden 30 yaşındaki eşi Dibe Cevat ile tartıştı. Alevlenen tartışmada Abdo M., eşi Dibe Cevat'ı defalarca bıçaklayarak katletti.

CESEDİ SIRTLAYARAK ÇÖPE ATTI

Katil zanlısı daha sonrasında ise cesedi battaniyeye sarıp çuvala koyarak evlerinin az ilerisindeki çöp konteynerine attı. Çöp atmak isteyen vatandaşların cesedi fark etmesi üzerine ise olay ortaya çıkarken, Abdo M.'nin cesedi evden çıkararak çöpe atma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı kocanın cesedi çöpe attıktan sonra bekçilik yaptığı inşaata gittiğini tespit etti. Katil zanlısı Abdo M., bekçilik yaptığı inşaatta polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı, tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdo M.'nin ifadesinde ise ailevi problemler nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışma yaşadığını ve tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürürken Dibe Cevat'ın cenazesinin ise ailesi tarafından teslim alınarak defnedileceği öğrenildi.