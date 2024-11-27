Aldatıldığını düşündü, eşini yatakta boğarak öldürdü! Polisi arayıp bu sözleri söyledi

27 Kasım 2024 12:55 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:00

İstanbul Esenyurt'ta aldatıldığını düşünen adam, karısını yatakta boğarak öldürdü. Cani koca cinayetin ardından polis ekiplerini arayarak “karımı öldürdüm beni gelip alın” dedi.

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Esenyurt Süleymaniye mahallesi 753 sokakta yaşanan olay kan dondurdu. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Sadık Aras isimli adam dehşet saçtı. İkili arasında bu sebeple çıkan tartışmada cani koca, karısını yatakta boğarak öldürdü. Sadık Aras cinayetin ardından polis ekiplerini arayarak "Karımı öldürdüm. Beni gelip alın" dedi.

EVDEN AYRILMAK İSTEDİ, İZİN VERMEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Filiz Aras'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Sadık Aras ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sadık Aras ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, evden ayrılmak istemesi üzerine engellediğini ve boğarak öldürdüğünü söyledi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.