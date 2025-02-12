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 | Baran Aksoy

Karlı günlere 'elveda' deyin! Meteoroloji uzmanı açıkladı: Güneş açacak, sıcaklıklar yükselecek!

Birkaç gündür ülke genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yıllardır kar yağışı görülmeyen İstanbul'da bile birçok nokta beyaza büründü. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yarından itibaren artacağı bildirildi.

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Karlı günlere 'elveda' deyin! Meteoroloji uzmanı açıkladı: Güneş açacak, sıcaklıklar yükselecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 16:07

Ülke genelinde birkaç gündür sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte ülkenin birçok kentinde kar yağışı etkili oldu. Yıllardır kar yağışına hasret kalan İstanbul'da da kentin birçok noktası beyaza büründü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI OLACAK

Meteoroloji'nin son verilerine göre; Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirten Acar, bu hava sisteminin İç Anadolu’nun doğu kesimlerine yönelmeye başladığını ifade etti. Bugün İç Anadolu'nun doğusundaki iller için uyarıda bulunduklarını hatırlatan Acar, "Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde görüleceğini öngörüyoruz. Mevcut kar tabakasının üzerine 10 ila 20 santimetre arasında yeni kar yağışı bekliyoruz" dedi.

BİRÇOK KENTE SARI KODLU UYARI

Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında; Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır’ın kuzeyinde, ayrıca Erzincan ve Tunceli'de yarın beklenen yağışların yoğun kar şeklinde olacağını belirten Acar, bu iller için sarı kodlu uyarı yapıldığını ifade etti.

SICAKLIKLAR YARINDAN İTİBAREN YÜKSELİŞE GEÇECEK

Sıcaklıkların yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak yükselişe geçeceğini dile getiren Acar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Özellikle cumartesi ve pazar günleri sıcaklıklar batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağışlar sağanak şeklinde görülecek. Ancak önümüzdeki hafta ortasında, önce Akdeniz üzerinden gelen bir sistemin etkisi hissedilecek. Bu sistemin, Karadeniz'den gelen soğuk havayla birleşmesiyle birlikte iki farklı hava dalgası ülkemizde etkili olacak. Bu süreçte sıcaklıklar önce yükselecek, ardından hafta ortasında tekrar düşecek. Özellikle iç ve kuzey bölgelerde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor"

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

Ankara'da kar yağışı beklentisinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Acar, "Ankara'ya kuru soğuk, ayaz kaldı." ifadesini kullandı. Acar, başkentte gece sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye ineceğini, gündüz sıcaklıkların 7 derece olacağını söyledi.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 13 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da bugün etkili olan sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Acar, "İstanbul'da sıcaklıklar artmaya başladı, hafta sonu sıcaklıklar 12-13 dereceleri görecek. Önümüzdeki hafta itibarıyla ülkemizi etkilemesini beklediğimiz sistem, İstanbul'da da sıcaklıkları düşürecek ve karla karışık yağmur görülecek." bilgisini verdi. Acar, İzmir'de sıcaklıların artmaya başladığını ve gelecek hafta İzmir ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak görülmesini beklediklerini kaydetti.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/1889624486837698744

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı artık etkisini kaybetmeye başladı. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının İstanbul'u yavaş yavaş terk ettiğini önümüzdeki günlerde ise kar yağışının olmayacağını aktardı.
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