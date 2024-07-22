Karpuz dolu kamyon 5 metreden tren raylarına uçtu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 02:27 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 02:29
Eskişehir-Ankara yolu üzerinde karpuz dolu kamyon, kontrolden çıkarak 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir-Ankara yolu üzeri Karaboğaz mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Karpuz dolu kamyonun sürücüsü O.G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen 31 yaşındaki sürücü O.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerin inceleme başlattığı kazada ise rayların boş olması facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı