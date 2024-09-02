Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşinin aracına kurşun yağmuru!

02 Eylül 2024 19:01 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 19:12

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi öğretmen Koray Senger'in aracı kurşunlandı. Olay, merkez Ahmet Arslan Bulvarı’nda meydana geldi. Başkan Senger’in kardeşi öğretmen Koray Senger’in aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce motosiklet üzerinden ateş edildi.

PARK HALİNDE KURŞUN YAĞMURU

6 kurşunun isabet ettiği olayda, şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı. Aracın park halinde olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başkan Senger’in kardeşi Koray Senger’in aracını kurşunladıktan sonra olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm kameraları tek tek inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelinin kimliğini tespit edildi. Polis şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştiren şüpheli, şüpheliye yardım ve yataklık eden 3 kişiyle birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.