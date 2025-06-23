Kars deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli duyurdu

Son dakika haberi: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece yarısı deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin açıklama yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde deprem oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars Sarıkamış'ta saat 02.38'de 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1936933579222614420

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Kars'ın Selim ilçesi olarak duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.