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Kars'ta caddeler göle döndü: Fırtınada uçan çatı 2 otomobil ve 3 traktöre zarar verdi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Temmuz 2024 04:36 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 04:54
Kars&#039;ta caddeler göle döndü: Fırtınada uçan çatı 2 otomobil ve 3 traktöre zarar verdi

Kars'ta 15 dakika süren şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi.

Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak yağmur kısa sürede kanalizasyon şebekesini çökerterek, cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

Yağışla birlikte etkili olan fırtına, Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.

Kars'ta caddeler göle döndü: Fırtınada uçan çatı 2 otomobil ve 3 traktöre zarar verdi - 1. Resim

Çatı parçalarının altında kalan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 traktörde hasar oluştu.

Kars'ta caddeler göle döndü: Fırtınada uçan çatı 2 otomobil ve 3 traktöre zarar verdi - 2. Resim

Vatandaşlar, araçların üzerine düşen parçaları güçlükle kaldırdı. Selim Belediyesi ekipleri, yola savrulan çatı parçalarını topladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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