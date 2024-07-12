Kars'ta caddeler göle döndü: Fırtınada uçan çatı 2 otomobil ve 3 traktöre zarar verdi

12 Temmuz 2024 04:36 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 04:54

Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak yağmur kısa sürede kanalizasyon şebekesini çökerterek, cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

Yağışla birlikte etkili olan fırtına, Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.

Çatı parçalarının altında kalan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 traktörde hasar oluştu.

Vatandaşlar, araçların üzerine düşen parçaları güçlükle kaldırdı. Selim Belediyesi ekipleri, yola savrulan çatı parçalarını topladı.