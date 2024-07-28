Kars'ta feci kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: Yolcular camdan fırladı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 09:03 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 09:30
Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. 2 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Sabahın erken saatlerinde Kars'ta meydana gelen kazada, inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı.
YOLCULAR YOLA SAVRULDU
Minibüsünün camlarından fırlayan yaralılar yola savruldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Hastaneye sevk edilen 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı