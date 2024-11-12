Kars'ta göz gözü görmedi, şehir kayboldu!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Kasım 2024 07:44 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 07:45
Kars'ta etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 3 metreye düşerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun sis nedeniyle şehir adeta kayboldu. Görüş mesafesi 3 metreye düşerken, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkisini sürdüren sis, trafik ekiplerini de erken saatlerde harekete geçirdi.
YOĞUN SİS NEDENİYLE GERİ DÖNDÜLER
Araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan bazı sürücüler yoğun sisten dolayı Kars'a geri dönmek zorunda kaldı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı