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Kars'ta göz gözü görmedi, şehir kayboldu!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Kasım 2024 07:44 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 07:45
Kars&#039;ta göz gözü görmedi, şehir kayboldu!

 Kars'ta etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 3 metreye düşerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun sis nedeniyle şehir adeta kayboldu. Görüş mesafesi 3 metreye düşerken, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkisini sürdüren sis, trafik ekiplerini de erken saatlerde harekete geçirdi.

Kars'ta göz gözü görmedi, şehir kayboldu! - 1. Resim

YOĞUN SİS NEDENİYLE GERİ DÖNDÜLER

Araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan bazı sürücüler yoğun sisten dolayı Kars'a geri dönmek zorunda kaldı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.

Kars'ta göz gözü görmedi, şehir kayboldu! - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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