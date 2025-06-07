Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Osman Koçyiğit idaresindeki otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.



YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 yaşındaki Zehra ile Hatice, Havva ve Veysel Karani Koçyiğit yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

