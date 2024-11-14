Kars'ta otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Kasım 2024 23:04 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 23:04
Kars'ta feci bir kaza meydana geldi. Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...
Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hüseyin G. (27) idaresindeki otomobil, Kars-Digor kara yolu Ölçülü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Uğur G. (25) ve Muhammed G. (26) yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 kişi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammed G. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı