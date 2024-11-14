Kars'ta otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

14 Kasım 2024 23:04 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 23:04

Kars'ta feci bir kaza meydana geldi. Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Kars​'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hüseyin G. (27) idaresindeki otomobil, Kars-Digor kara yolu Ölçülü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Uğur G. (25) ve Muhammed G. (26) yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 kişi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammed G. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.