14°
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Kars'ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

Kars'ta Karakurt Barajı'nın kapaklarının açılması ve su seviyesinin yaklaşık 50 metre kadar düşmesiyle birlikte, baraj gölünün altında kalan eski Karakurt köyünün kalıntıları yeniden ortaya çıktı.

Kars'ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 09:03

Kars'ın ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapaklarının açılması ve su seviyesinin yaklaşık 50 metre kadar düşmesiyle birlikte, baraj gölünün altında kalan eski Karakurt köyünün kalıntıları yeniden gün yüzüne çıktı.

Kars'ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

8 Şubat 2020'de su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı'nın havzasında kalan köy, suların çekilmesiyle birlikte dramatik bir manzarayla karşı karşıya bıraktı.

Kars'ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

Su seviyesinin düşmesi sonucu, eski yerleşim yerinde bulunan köy evleri, cami, kilise ve diğer yapılar tekrar görünür hale gelirken, vatandaşlar, baraj gölünün yaklaşık 50 metre çekildiğini belirtti.

Kars'ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

Suların çekilmesiyle köyün ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Karakurt'tayız su 50-60 metre çekilmiş, eski yerleşim yeri olan Karakurt köyü de tamamen gün yüzüne çıktı. Bundan 1 ay önce Karakurt köyü tamamen sular altındaydı" dedi.

Kars'ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

Ortaya çıkan Karakurt köyü kalıntıları arasında köy camisi, kilise ve eski köy evlerinin bulunuyor. Köy bölgenin tarihi dokusunu da gözler önüne seriyor. Suların çekilmesiyle oluşan bu ilginç manzara, dron ile de görüntülendi.

