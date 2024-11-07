Kartal çöp dağlarıyla boğuşuyor! İşçiler iş bıraktı, ortalık kokudan geçilmiyor

07 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:41

İstanbul'da Kartal halkı çöp dağlarıyla boğuşuyor. Kartal Belediyesi'nin konserlere para akıtırken işçilerin zam talebini kabul etmemesiyle başladı. 4 Kasım'a kadar süren grev nedeniyle oluşan çöp dağları, anlaşma sağlanmasına rağmen ilçenin ara sokaklarında günlerdir hala toplanmadı. Pis koku yüzünden evlerin camlarını açamayan vatandaşlar duruma isyan ederken, acilen bir çözüm bekliyor.

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek, süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri 4 Kasım'da işlerine dönmesine rağmen ara sokaklarda biriken çöpler 3 gündür alınmadı.

KARTAL HALKI ÇÖPLERİN TOPLANMASINI İSTİYOR

İlçe genelindeki bazı mahallelerin ara sokaklarındaki farklı noktalarda çöplerin bir çoğunun toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlar sorununun hemen çözülmesini talep etti.

Ana caddelerdeki çöpler Kartal Belediyesi ekiplerince alınırken ara sokaklarda ise çöp yığınları çevreye kötü kokular yaymayı sürdürüyor.

İşletmelere ait çöplerin sokaklara gelişigüzel bırakıldığı, bazı vatandaşların çöpleri atmadan önce ayırdığı gözlendi.

Konteyner kenarlarında biriken çöp yığınları nedeniyle sürücüler, sokaklarda park yeri bulmakta zorlandı.

PİS KOKU YÜZÜNDEN EVLERİN CAMLARINI AÇAMIYORLAR

Geri dönüşüm için atık toplayanların konteynerde biriken çöp yığınlarının üzerine çıkarak, bu atıkları ayıklamak zorunda kaldığı gözlendi.

Soğanlık Yeni Mahalle sakinlerinden Ercan Akdağ, çöpler yüzünden ara sokaklarda sineklerin arttığını ve pis koku nedeniyle evlerinde cam açamaz hale geldiklerini söyledi.

Çöplerin tamamen alınmaması nedeniyle sokaklarda çöp dağlarının oluştuğunu savunan Akdağ, "Aşırı derecede koku yapıyor. Çok fazla sinek var. Yığıldıkça çöp dağı oluştu. Evlerin camlarını açamıyoruz. Bir an önce bu sorunun çözüme kavuşması gerekiyor." dedi.