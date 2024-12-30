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Kartal sahil yolunda feci kaza! Servis minibüsü ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 08:33 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:38

Kartal sahil yolunda servis minibüsü ve otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kadıköy yönüne seyir halinde olan otomobil ile servis​ minibüsünün çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada otomobil sürücüsü ağır olmak üzere servis içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis​ ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralılara müdahale etti. Kaza sonrası sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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