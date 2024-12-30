Kartal sahil yolunda feci kaza! Servis minibüsü ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Aralık 2024 08:33 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:38

Kartal sahil yolunda servis minibüsü ve otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kadıköy yönüne seyir halinde olan otomobil ile servis​ minibüsünün çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada otomobil sürücüsü ağır olmak üzere servis içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ İhbar üzerine adrese gelen polis​ ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralılara müdahale etti. Kaza sonrası sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı. İlgili Haberler Yüzlerce vatandaşı dolandıran bungalov çetesinin lüks hayatı! Hesaplarındaki para dudak uçuklattı İstanbul Havalimanı'nda şüpheli valiz alarmı! Trafik durdu