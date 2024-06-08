Kartal'da inanılmaz olay: Önce zehirledi sonra hastaneye götürdü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 13:22 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:26
İstanbul Kartal'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın evde oturdukları sırada sevgilisini ilaçla zehirledi, ardından durumu kötüleşen sevgilisini hastaneye götürdü. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Korkunç olayOlay Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Alev isimli bir kadın, kendi evinde sevgilisini ilaçla zehirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü. Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı.
SEVGİLİSİ TEDAVİ ALTINA
Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı. Kadın, olayın yaşandığı eve daha sonrasında kelepçeli bir şekilde polisler tarafından getirilerek o gün neler yaşandığını polise anlattı. Alev isimli şahıs tekrar kelepçelenerek polis ekipleri tarafından götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı