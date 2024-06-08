Kartal'da inanılmaz olay: Önce zehirledi sonra hastaneye götürdü

08 Haziran 2024 13:22 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:26

Ankara'da korkunç cinayet! Eşini ve yanındaki adamı öldürüp intihar etti

Ankara'da korkunç cinayet! Eşini ve yanındaki adamı öldürüp intihar etti

Korkunç olayOlay Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Alev isimli bir kadın, kendi evinde sevgilisini ilaçla zehirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü. Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı.

SEVGİLİSİ TEDAVİ ALTINA

Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı. Kadın, olayın yaşandığı eve daha sonrasında kelepçeli bir şekilde polisler tarafından getirilerek o gün neler yaşandığını polise anlattı. Alev isimli şahıs tekrar kelepçelenerek polis ekipleri tarafından götürüldü.