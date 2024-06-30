Kartal'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, bina tahliye edildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:03
İstanbul Kartal'daki 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede mutlak tüpü adeta bomba gibi patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, apartman tahliye edildi.
İstanbul'un Kartal ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kartal Esentepe Mahallesi Kayakent Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı.
BOMBA GİBİ PATLADI!
Mutfakta bulunan tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Tüpün patlamasıyla birlikte evin camları kırıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİNA SAKİNLERİ BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı. Polis ekipleri apartmanı tahliye etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı