Kartal'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, bina tahliye edildi

30 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:03

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kartal Esentepe Mahallesi Kayakent Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı.

BOMBA GİBİ PATLADI!

Mutfakta bulunan tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Tüpün patlamasıyla birlikte evin camları kırıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı. Polis ekipleri apartmanı tahliye etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.