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Kartal'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, bina tahliye edildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:03

İstanbul Kartal'daki 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede mutlak tüpü adeta bomba gibi patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, apartman tahliye edildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kartal Esentepe Mahallesi Kayakent Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı.

Kartal'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, bina tahliye edildi - 1. Resim

BOMBA GİBİ PATLADI!

Mutfakta bulunan tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Tüpün patlamasıyla birlikte evin camları kırıldı.

Kartal'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, bina tahliye edildi - 2. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, bina tahliye edildi - 3. Resim

BİNA SAKİNLERİ BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı. Polis ekipleri apartmanı tahliye etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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