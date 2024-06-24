Kartal'da korkutan kazalar!

24 Haziran 2024 07:47 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 07:55

Kartal'da meydana gelen korkutan kaza, Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Can Ozmen hakimiyetindeki 34 SB 2022 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp yolun ortasındaki ağaçlık alana çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü dahil 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

U DÖNÜŞÜ YAPMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Bir diğer kaza ise Kartal'da kavşakta "U" dönüşü yapmak isteyen otomobile, seyir halindeki bir aracın çarpmasıyla meydana geldi.

İddiaya göre, bir otomobil 'U' dönüşü yaptığı sırada, karşı yoldan gelen başka bir araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içindeki bir yolcunun yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.