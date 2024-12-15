Kartal'da minibüs alev aldı, 20 yolcu tahliye edildi

15 Aralık 2024 17:21 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 17:28

Kartal’da bir yolcu minibüsü seyir halindeyken alev almaya başladı. Minibüsteki 20 yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kartal​ Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında olay meydana geldi. İddiaya göre, Kartal-Yayalar Mahallesi güzergahında çalışan yolcu​ minibüsünden Kartal istikametine seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför minibüsü durdurarak araçta bulunan 20 yolcuyu tahliye etti.

ALEVLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin yükseldiği yangında ara ara patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Minibüste yolcu olarak bulunan Necati Demirci, “Arıza nedeniyle bir anda yangın​ çıktı. Arabada 20 yolcu vardı, yolcular tahliye oldu” dedi. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yanan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.