Kartal'da parktan geçen bisikletli çocuğun boğazına bıçak dayadılar! Dehşet dolu anlar kamerada
İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşları küçük olduğu anlaşılan bir grup şehir eşkıyası, parkta bisiklet süren çocuğun yolunu kesip, boğazına bıçak dayadı. Dehşet anları anbean kameraya yansıdı.
İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Kartal'da kayda alınan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. İlçeye bağlı Soğanlık semtindeki bir parkta yaşanan olayda yaşları küçük bir grup, yanlarından bisikletiyle geçen yaşça kendilerinden daha küçük bir çocuğun yolunu kesip, boğazına bıçak dayadı.
BIÇAKLI TEHDİT KAMERADA
Güpegündüz yaşanan olay esnasında bisikletli çocuğun sakinliğini koruğu görülürken, bıçaklı şahıs, bisikletin lastiğini patlatmakla tehdit ettikleri çocuğu daha sonra serbest bıraktı.
Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Güvenliğinden endişe eden birçok vatandaş bu tür halka açık alanlarda güvenlik önlemlerinin daha da sıkılaştırılması yönünde mesajlar paylaştı
Bu nasıl bir acımasızlık ya böyle çocuklarımıza neler oluyor