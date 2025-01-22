Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kartal'da toprak kayması: Otomobil inşaat temeline düştü

Kartal'da toprak kayması: Otomobil inşaat temeline düştü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ocak 2025 05:08 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 05:14

Kartal'da gece saatlerinde 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması sonucu otomobil düştü. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ekipler olay yerine sevk edildi.

İstanbul​'un Kartal​ ilçesinde saat 01.30'da 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması​ nedeniyle bir otomobil​ düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kartal'da toprak kayması: Otomobil inşaat temeline düştü - 1. Resim

Ekipler tarafından yapılan incelemede binanın otopark alanındaki toprağın, inşaat alanına doğru kaydığı tespit edildi. Park halindeki başka bir otomobilin de inşaat çukuruna düşme tehlikesi olduğu görüldü.

Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
toprak kaymasıistanbulkartalotomobil

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...