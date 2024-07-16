Kartal'da vatandaşlardan taksiciye sert tepki: Yolcu seçiyor
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:51
Kartal'da hastaneden çıkan vatandaşlar taksiye binmek istedi fakat taksicinin yolcu beğenmemesi nedeniyle binemediler. Vatandaşlar, 'yolcu seçiyor' diyerek duruma tepki gösterdi.
İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 12.00 sularında yaşanan olayda, hastaneden çıkan bir vatandaş taksiye binmek istedi.
YOLCULARI ARACINA ALMADI
Ticari taksi şoförü durakta durup yolcuların nereye gideceklerini sordu. Taksi şoförü yolcuların gidecekleri semti beğenmeyerek, oraya gidemeyeceğini belirtti ve yolcuları aracına almadı.
Taksiye binmek için bekleyen vatandaşlar ile ticari taksi şoförü arasında kısa bir tartışma çıktı. Vatandaşlar, 'bizi almıyor, yolcu seçiyor' diyerek kendilerini aracına almayan ticari taksi şoförüne sitem etti.
Yolcuları almayan taksici ise aracıyla duraktan ayrılarak gözden kayboldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı