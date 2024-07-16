Kartal'da vatandaşlardan taksiciye sert tepki: Yolcu seçiyor

16 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:51

İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 12.00 sularında yaşanan olayda, hastaneden çıkan bir vatandaş taksiye binmek istedi.

YOLCULARI ARACINA ALMADI

Ticari taksi şoförü durakta durup yolcuların nereye gideceklerini sordu. Taksi şoförü yolcuların gidecekleri semti beğenmeyerek, oraya gidemeyeceğini belirtti ve yolcuları aracına almadı.

Taksiye binmek için bekleyen vatandaşlar ile ticari taksi şoförü arasında kısa bir tartışma çıktı. Vatandaşlar, 'bizi almıyor, yolcu seçiyor' diyerek kendilerini aracına almayan ticari taksi şoförüne sitem etti.

Yolcuları almayan taksici ise aracıyla duraktan ayrılarak gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.