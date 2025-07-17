Kartalkaya faciası davasında ara karar

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin görülen davanın 10. gününde duruşma devam etti. Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davada ara karar açıklandı.

DAVA ERTELENDİ

Dava 22 Eylül tarihine ertelendi. İtfaiye personeli İrfan Acar’ın tutuklanmasına karar verilirken diğer tüm sanıkların da tutuklanmasına devam kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

''TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM''

Davaya ise Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras'ın sözleri damga vurdu. Tahliyeye ilişkin talebi sorulan Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras, "Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Tahliyemi istemiyorum. Çok üzgünüm" dedi.