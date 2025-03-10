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 | Murat Makas

Kartalkaya faciası sonrası mercek altına aldılar: 11 otelin kapısına mühür

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya otel yangını sonrası birçok şehirde oteller denetim altına girdi. Erzurum kent merkezinde 11 otelin kapısına mühür vuruldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 13:21

Bolu’da 78 kişiye mezar olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel faciası sonrası birçok ilde denetimler sürüyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bolu’daki otel yangını sonrası Erzurum'da bir denetim komisyonu kurduklarını ve ilk etapta 11 otelin kapısına mühür vurulduğunu ifade etti.

ŞEHİR İÇİNDE 20 OTELDE DENETLEME

Kartalkaya'da tüm Milletimizi yasa boğan üzücü bir hadise meydana geldiğini hatırlatan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:

"Çoğu çocuk olmak üzere birçok vatandaşımız bu elim faciada hayatını kaybetti. Biz de Valilik olarak bu konuda vali yardımcımızın başkanlığında denetim komisyonu kurduk. İlimizdeki bütün konaklama tesislerini gözden geçirelim, denetimlerini yapalım diye bir denetim komisyonu oluşturduk. Ve bu denetimler neticesinde de şehir içinde 20 tane otelde denetleme yaptık. Bunlardan şartları taşımayan, herhangi bir şekilde turizm işletme belgesi veya basit konaklama belgesi olmayan 11 tane işletmeyi kapattık, faaliyetlerine son verdik. Belediyelerimiz mühürlemelerini yaptılar. Bundan sonra da inşallah hem turizm işletmeli turizm işletme belgeli olsun hem de basit konaklamalı ruhsatlı işletmeler olsun bunların denetlemelerini devam ettireceğiz. Yine Palandöken Kayak Merkezi'nde de 11 tane turizm işletme belgeli tesis var. Bunların da şu anda halen denetimleri devam ediyor. Bunların gerek yangın denetimleriyle ilgili olsun, gerekse teknik denetimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onlar da neticelendiğinde sonuçlarını paylaşacağız."

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Vali Çiftçi, başıboş sokak köpekleri ilgili denetimleri ve uygulamaları daha da yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Şubat ayı içerisinde vali yardımcımızın başkanlığında olağanüstü bir toplantı düzenledik. Kanuna göre yılda dört defa yani her üç ayda bir toplantı yapılması gerekiyor. Ocak ayı içerisinde bir toplantı yapılmıştı, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili. Fakat Şubat ayı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir genelgesi üzerine olağanüstü bir toplantı düzenledik. Bununla ilgili alınması gereken tedbirleri belediyelere bildirdik. Nüfusu 25 bini aşan belediyelere kanun bir yükümlülük yüklüyor. İlimizde kapsama giren Horasan, Pasinler, üç tane merkez belediyemiz ve büyükşehir belediyesi var. Konu hassas. Bir vatandaşımızın canına, malına herhangi bir halel geldiğinde biz bundan vicdan azabı duyuyoruz. Yani kimsenin başına böyle bir şey gelsin istemiyoruz. Onun için tedbirleri sıkılaştıracağız" şeklinde konuştu.

"KİMSE DİLENMESİN, BİZLERE GELSİN"

Erzurum'da göreve geldiği ilk günlerde dilencilik olaylarını gündemlerine aldıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de böyle caddede, sokakta yürürken herhangi bir dilenciyle karşılaştığımda arkadaşlara söylüyorum. Hemen görevlilerimiz müdahale etsinler. Halkımızın merhamet duygularını istismar eden kişileri buradan uzaklaştırmasını sağlıyoruz. Şu çağrıyı yapıyorum. İhtiyaç sahibi olanlar valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına müracaat etsinler. Biz ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı, desteği vermeye hazırız. Ne kendileri ne de çocukları dilenmesinler. Biz cami önlerinde, AVM önlerinde, başka yerlerde, pazarda, sokakta, caddede kimsenin dilenmesini istemiyoruz. İhtiyacı olanlar bize başvursunlar. Biz bütün ihtiyaçlarını görelim. Bu kişilerle ilgili bahsettiğim gibi emniyetimiz, jandarmamız rast geldiğinde zaman zaman operasyon da yapıyorlar. Bu kişilere yönelik olarak paralarına el konuluyor hem de idari yaptırım uyguluyoruz. Ramazan Ayında 38 dilenci hakkında kanuni işlem yapılmış durumda. Yani idari yaptırım uygulandı."

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Sıkça Sorulan Sorular

Kartalkaya yangını neden çıktı?
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından başlatılan soruşturmada zanlıların verdiği ifadeye göre, yangının kızgın yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atmasıyla çıktığı belirtildi.
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