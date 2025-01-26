Kartalkaya faciası Uludağ’daki oyunu ortaya çıkardı: 80 yıllık otellerde kaçak kat detayı

26 Ocak 2025 10:07 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:15

Kartalkaya faciası sonrası Bursa Uludağ'daki otellerde yapılan usulsüzlükler dikkat çekti. Bazı 80 yıllık olduğu değerlendirilen otellerde kaçak kat detayı ortaya çıktı. Uludağ Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılıp yeniden yapılması gereken otellerin siyasi boşluktan faydalanıp 50 yıl süre uzattıkları öne sürüldü.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel faciası sonrası gözler Bursa Uludağ​'a çevrildi. 1945 yılından kalan eski otellerin Uludağ Dönüşüm Projesi çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılmaları gerekiyordu ancak projelerde siyasi boşlukta 50 yıl süre uzatıldığı ortaya çıktı.

KAÇAK KATLAR

Milli Parklar döneminde kaçak kat çıktıkları gerekçesiyle davaları devam eden bazı otellerin tepeden yıkım yapması gerekirken restoran, kayak odası ve kafe kısımlarında tadilat yapıp metrekare düşürmeye gittiği öğrenildi. Otellerin kaçak katlarda hizmet verdikleri iddia edildi.

Öte yandan, tüm yetkinin Alan Başkanlığına devredildiği Uludağ'da olabilecek bir afet durumunda canlar, Milli Parklar döneminde yapılan alanda görevli Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 ekip, AFAD, JAK, UMKE, 112 Sağlık Personeli ile Karayolları ekiplerine emanet.

80 YILLIK ESKİ YAPILAR

Tüm Türkiye'de bir günlük Milli yas ilan edilen ve kara sömestr olarak kayıtlara geçen 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan son yüzyılın belki de en büyük yangın faciasının yaşandığı Bolu Karkalkaya'daki Grand Kartal Otel, bir yandan Uludağ'daki otellerin sorgulanmasına bir yandan da tedbirlerin arttırılmasına ön ayak oldu. Uzun yıllardır yaşanan yetki karmaşası yüzünden sahip olduğu potansiyeli yeterince gün yüzüne çıkaramayan Uludağ'da 5 bin yatak kapasiteli 35 konaklama merkezi bulunuyor. Bu konaklama merkezleri her yıl 1 milyon 700 bin misafiri konuk ediyor. Bu yoğunlukla Türkiye'nin kış turizminde en büyük merkezi durumundaki Uludağ'da peki oteller ne durumda. Kartalkaya'da yaşanan felaketin ardından sorgulanan Uludağ otellerinin genelinin 80 yıllık eski yapılar olduğu ortaya çıktı.

BAKAN DEĞİŞİNCE PROJE RAFA KALKTI

1945'li yıllardan kalma 80 yıllık otellerin yıkılması için o günkü Orman Bakanı Veysel Eroğlu döneminde Uludağ Dönüşüm Projesi kapsamında Birinci Bölgedeki tüm otellerin yıkılıp yerine yenilerinin inşa edilmesine karar verildi. 1. Bölgede o zamanki ismiyle Aydın Otel yıkılıp yerine Trend otel yapıldı. Kabine değişikliğine bağlı bakanlıklarında değişmesiyle oluşan boşluktan faydalanan otel işletmecileri yıkım için sürenin uzatılmasını talep etti. Yıkım için tanımlanan sürenin sonuncu günü birçok otele 50 yıllık ek süre verildi. Böylelikle 1. Bölgedeki tüm oteller süre uzatımı aldı. 2009'a kadar tüm otellerin yıkılıp yenilerinin yapılmaları gerekiyordu ancak bakan değişince proje rafa kalktı.

Milli Parklar döneminde kaçak kat yaptıkları için birçoğu mahkemelik olan 1. Bölge otellerinden hiçbiri mahkeme kararı gereği tepeden yani en üst katlardan yapmaları gereken yıkımları gerçekleştirmedi. Genellikle kafeterya, restoran, kayak odası ve bar gibi alanlarında düzenlemeler yaptıran oteller gerekli metrekarelerde küçültme yaptıklarını bahane ederek otellerini dönüştürmedi. Bir süre sonrada yetki Alan Başkanlığına geçti ve Uludağ ile ilgili tüm süreç alan başkanlığına devredildi. Otellerin dönüşümü ile ilgili yapılan tasarım projeleri de askıya alındı.

OTELLERE EKİP KİRALAMA ÖNERİSİ

Ayrıca geçen yıl yayınlanan genelgeyle, 2007'den önce itfaiye raporu belgesi alan otellerin yeniden rapor almaları istendi. Uludağ'daki tüm oteller gidip bu belgeyi aldı. Bursa şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan birinci bölgedeki oteller Kartalkaya'daki otellerle aynı uzaklığa sahip olsa da Uludağ tedbir açısından daha avantajlı, Uludağ'da yaz kış görev yapan bir itfaiye ekibi var. Özellikle turizmin yoğun olduğu dönemlerde sürekli olarak 1 UMKE sağlık ekibi ve 1 AFAD ekibi de görev yapıyor. Aynı zamanda yaz kış görev yapan JAK ekibi de mevcut.

Bolu’daki büyük olay sonrası Uludağ'daki otellere bir araya gelerek sezonluk bir yangın müdahale ekini kiralayabileceği önerildi.