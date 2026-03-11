Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kartalkaya Meclis Komisyon Raporu gerçeği ortaya çıkardı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sorumluluk yüklenmedi

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının sadece turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılmasında yetkili olduğu, buna karşılık yangın güvenliği ve işletme denetimlerinin belediyeler, il özel idareleri, itfaiye ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumların sorumluluğunda bulunduğu vurgulandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kartalkaya Meclis Komisyon Raporu gerçeği ortaya çıkardı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sorumluluk yüklenmedi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 13:13

Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırması Komisyonu raporu yayımlandı.

“Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” başlığını taşıyan raporda, kurumların görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat ayrıntılı biçimde ele alındı.

RUHSAT OLMADAN TURİZM İŞLETME BELGESİ VERİLEMİYOR

Raporda, konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi verilebilmesinin temel şartının, ilgili işletmenin öncelikle yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olması olduğu açık şekilde ifade edildi. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığının, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan herhangi bir işletmeye turizm işletmesi belgesi düzenlemesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Komisyon raporunda ayrıca bir işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmasının, söz konusu tesisin imar, çevre, , iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği gibi alanlarda yürürlükteki mevzuata uygun biçimde inşa edilip işletmeye açıldığının bir karinesi olarak kabul edildiği kaydedildi. Bu ruhsatın varlığının, ilgili kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde gerekli inceleme ve denetimleri yaptığını ve herhangi bir sorun tespit edilmediğini gösteren bir belge niteliği taşıdığı ifade edildi.

Raporda ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının sadece turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılması alanında yetkili olduğu, buna karşılık yangın güvenliği ve işletme denetimleri gibi kritik alanlarda sorumluluğun belediyeler, il özel idareleri, itfaiye teşkilatları ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumlar arasında paylaşıldığı vurgulandı.

TURİZM İŞLETME BELGESİ TEKNİK UYGUNLUK DEĞİL, NİTELİK BELGESİ

Raporda, turizm işletme belgesinin nitelik belgesi olduğuna, turizm işletme belgesinin de tesisin teknik yeterliliğine (imar ve yangın güvenliği gibi) ilişkin bir belge olmayıp kalite belgesi niteliği taşıdığı belirtildi.

Yaklaşık bir yıl boyunca kamuoyunda Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yürütülen tartışmaların ardından yayımlanan TBMM Araştırma Komisyonu raporu, konaklama tesislerinin ruhsatlandırılması ve güvenlik denetimlerinin farklı kurumların yetki alanında olduğunu ortaya koydu.

Raporda yangın güvenliği denetimlerinin Bakanlığın uhdesinde olmadığı belirtilirken, Bakanlığa yangın denetimi için doğrudan sorumluluk yükleyen bir tespit yer almadı.

Kartalkaya Meclis Komisyon Raporu gerçeği ortaya çıkardı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sorumluluk yüklenmedi

ETİKETLER
#Yangın Güvenliği
#Tbmm Araştırma Komisyonu
#Otel Yangını
#Bolu Kartalkaya
#Turizm İşletme Belgesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.