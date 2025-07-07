Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Kartalkaya otel yangını davası başlıyor! Yürekleri yakan facia için hesap vakti

Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezinde ihmal sonucu çıkan ve 78 vatandaşın hayatına mal olan yangının sorumluları bugün ilk kez yargı önüne çıkıyor. 133 kişinin de yaralandığı olayın ilk duruşmasında 32 kişi sanık sandalyesinde oturacak. Dava öncesi Bolu adliyesinde sıkı güvenlik önlemleri var. 1 cadde ve 4 sokak araçlara tamamen kapatıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 08:38

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası yüreklerde derin bir iz bırakmıştı. 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişininse yaralandığı Kartalkaya Faciası için hesap vakti geldi çattı. Olayda sorumlulukları bulundukları iddiasıyla 32 sanık bugün Bolu 1. hakimlerinin karşısına çıkacak.

Kartalkaya otel yangını davası başlıyor! Yürekleri yakan facia için hesap vakti

DURUŞMA SPOR SALONUNA TAŞINDI

Yoğun katılım beklenen duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna kurulan geçici salonunda yapılacak. Güvenliğin sağlanması gayesiyle bin polisin görevlendirildiği bölgede dün saat 21.00'den itibaren, duruşmaların sona ereceği tarihe kadar Karadere Caddesi, Sadıklar Sokak, Kemençe Sokak, 4322. Sokak ve Dedeyanı Sokak taşıt trafiğine kapatıldı.

Kartalkaya otel yangını davası başlıyor! Yürekleri yakan facia için hesap vakti

1998 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıklar arasında otel yöneticileri, bazı çalışanlar, Bolu Belediyesi Başkan yardımcısı ve itfaiye görevlileri, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileriyle otele turizm yeterlilik belgesi veren firmanın çalışanları da var.

Davanın 98 sayfalık iddianamesinde, otel sahibi Halil Ergül dahil 10 otel yöneticisi, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve 2 itfaiye görevlisinin 1998 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Suçlama, 78 kişiyi "olası kastla öldürme" ve 133 kişiyi "olası kastla kasten yaralama". 19 kişinin ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay'a kadar hapsi talep ediliyor.

Kartalkaya otel yangını davası başlıyor! Yürekleri yakan facia için hesap vakti

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

  • Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ocak’ta meydana gelen yangının saat 03:17’de başladığına dair kayıtlar yer aldı.
  • Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin ise yaklaşık bir saat sonra, 04:24’te müdahaleye başladığı belirtildi.
  • Bilirkişi raporlarında, binanın konumunun acil durum müdahalelerini zorlaştırdığına dikkat çekildi.
Kartalkaya otel yangını davası başlıyor! Yürekleri yakan facia için hesap vakti
  • Yapıda duman tahliyesini sağlayacak sistemlerin ve yeterli iklimlendirme altyapısının bulunmadığı, ilk yardım ekibinin yetersiz kaldığı, yangın merdiveninin ise yönetmeliklere uygun olmadığı ifade edildi.
  • Sesli uyarı sisteminin bulunmaması da can kayıplarının artmasına neden olan unsurlar arasında gösterildi.
  • Yangın sırasında otel çalışanlarının otopark kapısını açarak içeride hava akışı yaratmasının ise alevlerin daha da yayılmasına yol açtığı vurgulandı.
Kartalkaya otel yangını davası başlıyor! Yürekleri yakan facia için hesap vakti
ETİKETLER
#mahkeme
#adalet
#ağır ceza mahkemesi
#Yangın Faciası
#Grand Kartal Otel
#Kartalkaya Otel Yangını
#Kartalkaya Yangını
#Kartalkaya Yangını
#Bolu Yangın Faciası
#Türkiye Yangınları
#Ceza Duruşması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.