Kartalkaya otel yangını davası başlıyor! Yürekleri yakan facia için hesap vakti

Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezinde ihmal sonucu çıkan ve 78 vatandaşın hayatına mal olan yangının sorumluları bugün ilk kez yargı önüne çıkıyor. 133 kişinin de yaralandığı olayın ilk duruşmasında 32 kişi sanık sandalyesinde oturacak. Dava öncesi Bolu adliyesinde sıkı güvenlik önlemleri var. 1 cadde ve 4 sokak araçlara tamamen kapatıldı. İşte detaylar...

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası yüreklerde derin bir iz bırakmıştı. 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişininse yaralandığı Kartalkaya Faciası için hesap vakti geldi çattı. Olayda sorumlulukları bulundukları iddiasıyla 32 sanık bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin karşısına çıkacak.

DURUŞMA SPOR SALONUNA TAŞINDI

Yoğun katılım beklenen duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna kurulan geçici mahkeme salonunda yapılacak. Güvenliğin sağlanması gayesiyle bin polisin görevlendirildiği bölgede dün saat 21.00'den itibaren, duruşmaların sona ereceği tarihe kadar Karadere Caddesi, Sadıklar Sokak, Kemençe Sokak, 4322. Sokak ve Dedeyanı Sokak taşıt trafiğine kapatıldı.

1998 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıklar arasında otel yöneticileri, bazı çalışanlar, Bolu Belediyesi Başkan yardımcısı ve itfaiye görevlileri, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileriyle otele turizm yeterlilik belgesi veren firmanın çalışanları da var.

Davanın 98 sayfalık iddianamesinde, otel sahibi Halil Ergül dahil 10 otel yöneticisi, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve 2 itfaiye görevlisinin 1998 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Suçlama, 78 kişiyi "olası kastla öldürme" ve 133 kişiyi "olası kastla kasten yaralama". 19 kişinin ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay'a kadar hapsi talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ocak’ta meydana gelen yangının saat 03:17’de başladığına dair kayıtlar yer aldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin ise yaklaşık bir saat sonra, 04:24’te müdahaleye başladığı belirtildi.

Bilirkişi raporlarında, binanın konumunun acil durum müdahalelerini zorlaştırdığına dikkat çekildi.