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 | Özge Sönmez

Kartalkaya yangın faciası davasında şoke eden talep! 'Savunacak bir şey yok, tahliyemi istemiyorum'

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davada hakim karşısına geçen Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras'ın sözleri davaya damga vurdu. Aras, "Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Tahliyemi istemiyorum" dedi.

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Kartalkaya yangın faciası davasında şoke eden talep! 'Savunacak bir şey yok, tahliyemi istemiyorum'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:43

Bolu 'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin görülen davanın 10. gününde de sanıklar hakim karşısına geçti. Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Kartalkaya yangın faciası davasında şoke eden talep! 'Savunacak bir şey yok, tahliyemi istemiyorum'

DAVAYA DAMGA VURAN SÖZLER

Davaya ise Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras'ın sözleri damga vurdu. Tahliyeye ilişkin talebi sorulan Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras, "Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Tahliyemi istemiyorum. Çok üzgünüm" dedi. Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül ise kendini savunacak halde olmadığını belirterek, sonrasında tahliyeye ilişkin beyan vermek istediğini dile getirdi.

Kartalkaya yangın faciası davasında şoke eden talep! 'Savunacak bir şey yok, tahliyemi istemiyorum'

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

Müşteki avukatının talebinin ardından mahkeme başkanı sanıklara tahliyeye ilişkin taleplerini sordu. Sanıklar önceki savunmalarını yenileyerek, tahliyesini talep etti.

Kartalkaya yangın faciası davasında şoke eden talep! 'Savunacak bir şey yok, tahliyemi istemiyorum'

"BU GÖRÜNTÜ YAYINLANDIĞI ANDAN İTİBAREN TÜRKİYE AYAĞA KALKTI"

Yangın faciasında 3 evladını, 4 torununu ve gelinini kaybeden müşteki avukatı Yüksel Gültekin, "Emir Aras'ın otelden eşi ve çocuğuyla birlikte kaçtığı bu görüntü yayınlandığı andan itibaren Türkiye ayağa kalktı. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gözümüzün içimize baka baka yalan söylemeye utanmaz. Organize cinayet şebekesi. Biz takdiri mahkemeye ait olmak üzere burada bu olaya bulaşan aile, belediye personeli, il özel idare personeli, Mudurnu enerji şirketi yetkililerinin hepsinin olası kasttan yargılanmasını talep ediyoruz. Emir Aras'ın kaçış görüntülerini milyonlar izledi, insan müsveddesi. Böyle bir cinayette dışarıda sanık kalırsa yüreğimizde kan durmaz. Bu insanlar derhal tutuklansın bunun başka izahı yok. Kat görevlisi şefi ve resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur?" dedi.

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#Grand Kartal Otel
#Bolu Yangını
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