Kartalkaya yangın faciası sonrası soruşturma derinleşiyor! Tutuklu sayısı 15’e yükseldi

26 Ocak 2025 08:51 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 09:01

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin canına mal olan otel yangını sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, 6 kişi daha tutuklandı. İşte detaylar....

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili net mesaj! 'Bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili net mesaj! 'Bu acıyı yaşatanlar hesap verecek'

Bolu​'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma gitgide derinleştiriliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ DAHA PARMAKLIKLAR ARDINDA

Savcılık'taki sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine yollandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

9 KİŞİ CEZAEVİNE YOLLANMIŞTI

Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. Böylece toplam 9 kişi cezaevine yollanmıştı.