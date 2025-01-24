Kartalkaya yangın faciasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Gözaltındaki 9 kişinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın felaketinde 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı yangına ilişkin soruşturma devam ederken gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Öte yandan akademisyenler de davada bilirkişi olarak görevlendirildi.
2 GÖZALTI KARARI DAHA
Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
AKADEMİSYENLER BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.