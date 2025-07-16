Kartalkaya yangın faciasında korkunç itiraf! 'Çalıştığını hiç görmedim'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davanın 9'uncu gününde de dehşete düşüren ifadeler gelmeye devam ediyor. Aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada hakim karşısına geçen resepsiyon görevlisi Batuhan Mehmet Cansız’ın ifadeleri ihmaller zincirini bir kez daha ortaya koydu.

"YANGIN DEDEKTÖRÜ ÇALIŞMAZDI"

Duruşmaya Antalya'dan (SEGBİS) aracılığıyla katılan resepsiyon görevlisi Batuhan Mehmet Cansız da odasında kulaklıkla film izlerken arkadaşının uyarması üzerine yangını fark ettiğini, 2 arkadaşının katlarındaki kapıları vurarak kalanları uyandırdığını söyledi.

Yoğun duman nedeniyle otelin 5'inci katına çıkamadıklarını anlatan Cansız, şöyle devam etti:

"Kayak odasına indik. Kayak odasının otomatik kapısı kilitliydi. Kapıyı zorlayarak ayırdık ve dışarı çıktık. Sanırım o sırada mutfakta patlama oldu çünkü üzerimize tahta parçaları düştü. Dışarı çıkınca yangının büyüklüğünü gördük. 4'üncü kat tamamen yanıyordu, şaşırdık. Kapıdan çıkınca Yiğithan (resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin) aradı, 'Oradan çıkın otel yanıyor.' dedi. Daha sonra ön tarafa çıktık, kendisi Zeki Yılmaz'ı, itfaiyeyi aramış. Ön tarafa yöneldik, orada insanlar camlardan aşağıya inmeye çalışıyordu. Biz de yardımcı olmak için yatak falan taşıdık. Ben kimseyi aramadım. Resepsiyonda yangın alarm ikaz sitemi görmedim. Yangın alarmı çaldığını duymadım, butonu da görmedim. Personelin bulunduğu 1'inci, 2'nci ve 3'üncü katta sigara içilirdi, yangın dedektörü çalışmazdı. White Fox çalışıyordu hatta sistemde arıza olunca bize gelirler, biz adisyon girerdik. Keşke elimizden bir şey gelseydi bu hayatlar kaybolmasaydı ama yapamadık, içeriye giremedik."